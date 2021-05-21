آخر أخبار فلسطين اليوم.. هدوء في غزة يمنح الفرصة لإخراج الضحايا

عاش الفلسطينيون في قطاع غزة، ليلة حافلة تزامنا مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية يضع نهاية لنحو 11 يوما سقط ضحيتها أكثر من 230 شهيدا بينهم عشرات الأطفال والنساء، فيما وجه الفلسطينيون رسالة شكر لمصر على دورها في وقف إطلاق النار في إطار آخر أخبار فلسطين اليوم في وقت تستعد الحكومة الفلسطينية للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.

ٱخر أخبار فلسطين اليوم.. هدوء يسيطر على غزة

وفي إطار آخر أخبار فلسطين اليوم، سيطرت حالة من الهدوء في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت تواصل الأطقم الطبية عملية البحث عن ضحايا تحت أنقاض المنازل التي هدمها العدوان الإسرائيلي على غزة.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. اشتية يرحب بنجاح الجهود الدولية التي بذلت والتي قادتها مصر

من جانبه رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية والتي قادتها جمهورية مصر العربية، لوقف العدوان الإسرائيلي على «أهلنا في قطاع غزة، الذين تعرضوا لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشرة من عمر الحرب المروعة، التي أبيدت خلالها أكثر من عشرين عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال، والنساء، والشيوخ، وأصيب المئات بجراح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية، وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها، وجرى تدمير جميع مكونات الحياة في قطاع غزة المثقل بالأزمات بفعل الحصار الظالم المفروض عليه منذ أكثر من خمسة عشر عاما»، وذلك في آخر أخبار فلسطين اليوم.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد الشكر لمصر

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الأولى للعدوان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان، وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان، مشيدا بكلمات مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، ودعوتها لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان، والذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. الحكومة الفلسطينية سترفع جرائم العدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية

وفي آخر أخبار فلسطين اليوم، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة سترفع تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد أهلنا في القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على أهلنا في قطاع غزة.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

وفي آخر أخبار فلسطين اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 2 صباح اليوم الجمعة والذي تم التوصل إليه برعاية مصرية.