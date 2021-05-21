باكستان تعلن الجمعة يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أعلن الشيخ طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان ومستشار رئيس الوزراء و«بتعليمات من رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان»، أن اليوم الجمعة، هو يوم تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من العدوان المستمر من دولة الاحتلال التي وصفها بـ«أكبر إرهابي في العالم»، وذلك بمشاركة القيادة الباكستانية والعلماء والأئمة ورجال الأعمال والسياسة وكافة الأحزاب في جمهورية باكستان الإسلامية.

وطالب أشرفي باسم القيادة الباكستانية، العالم الإسلامي والأمم المتحدة والدول الكبرى للوقوف إلى جانب الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال لوقف آلة القتل بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا أشرفي كافة دول العالم الإسلامي والعلماء لجعل اليوم الجمعة يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن يوم حرية الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال قد اقترب ويصلي المسلمون جميعا في باحات المسجد الأقصى المبارك وهو تحت السيادة الفلسطينية الكاملة بإذن الله.