وزير خارجية الأردن: إسرائيل تشن 120 غارة خلال 25 دقيقة على قطاع غزة

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن هناك 120 غارة تشنها 52 طائرة إسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في 25 دقيقة، حيث يُقتل الأبرياء، وتنتهك حقوق المدنيين العزل، وفي 11 يوما شرد العدوان الإسرائيلي نحو 75 ألف فلسطيني في غزة، ولجأ معظمهم إلى مدارس الأونروا التي لا تزال غير قادرة على تأمين المساعدات الإنسانية لهم، ويجب أن يستمر دعمها.

وأضاف «الصفدي»، في كلمة خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الخميس: «كفى قتلا وانتهاكا للقانون الدولي، ولحقوق الإنسان، والأمل، وكفى عبثا بمستقبل المنطقة التي تدفعها الممارسات الإسرائيلية نحو مزيد من الصراع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين».

وتابع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني: «يجب أن يتحرك المجتمع الدولي فورا لوقف العدوان على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، واحترام المقدسات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».

ولفت إلى أن إسرائيل أحالت مدينة السلام إلى ساحة للقهر والظلم تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وتعتدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين، وتهجر سكان حي الشيخ جراح، مشددا على حق الفلسطينيين في البيوت التي ولدوا وعاشوا فيها.

وأكد أنه وفقا للقانون الدولي، فإن المقدسيون سكان محميون، ولا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم، والدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح يعتبر دفاعا عن الإنسانية المشتركة، والأردن سيظل مدافعا عنهم عبر جميع الوسائل المتاحة، وسيظل الحفاظ على الهوية العربية المسيحية الإسلامية للقدس أولوية للأردن، والقدس خط أحمر والمساس بمقدساتها لعب بالنار، وسوف يستمر العمل من أجل زوال الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية ليتحقق السلام العادل والشامل.

وحمل «الصفدي» إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي يحدث مؤخرا، ويجب عليها وقف العدوان، وكل الممارسات الإسرائيلية التي ينتهي معها العنف، مشيرا إلى أنه إذا لم ينته العنف الإسرائيلي سيتفجر حتما تصعيدا أخطر، مشددا على أن الاحتلال هو أخطر شيء حاليا.