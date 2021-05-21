مصر تقفز لمراكز متقدمة عالميا في البحث العلمي.. «فيديو»

بعنوان «مصر تقفز لمراكز متقدمة عالميا في البحث العلمي»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بشأن تصنيف مصر فى البحث العلمى.

وتصنف مصر وفق المؤشر العلمي «شيماجو»، المتخصص في تصنيف الدول وفق النشر العلمي الدولي والذى يعتبر المرجع الرئيسى للدول في قياس مدى تقدمها في البحث العلمي وفي أي مرحلة تقف، فى المركز الثلاثين خلال عام 2020 من إجمالي 234 دولة وبذلك تكون قد تقدمت 4 مراكز بعدما كانت في المرتبة 34 في عام 2019 «بحسب التقرير».

ويوضح التقرير: أن مصر احتلت المرتبة الاولى على مستوى إفريقيا في النشر العلمي الدولي وتفوقت على كل دول القارة السمراء بإجمالي 32323 بحث دولي، وجاءت دولة جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بفارق 149 بحث، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

وتقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة الـ22 عالميا بدلا من الـ28، وفي الكيمياء، أصبحت مصر في المرتبة الـ20 بدلا من الـ22، وفي الطاقة احتلت مصر المرتبة الـ21 بعدما كانت في المرتبة الـ24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت في المرتبة الـ28، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة الـ25 بعدما كانت في المرتبة الـ27، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة الـ30 بعدما كانت في المرتبة الـ33.