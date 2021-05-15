«البحث العلمي» تطلق مسابقة للشركات الناشئة في مصر بتمويل 981 ألف يورو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق مسابقة «تنمية وتطوير الشركات الناشئة»، ضمن أنشطة مشروع تنمية وتطوير تنمية ريادة الأعمال في مصر، والممول من خلال منحة صندوق ائتمان المانحين متعدد البلدان وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية، والذي يمر بمرحلة انتقالية من خلال بنك التنمية الأفريقي.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مسابقة الشركات الناشئة تعد الأكبر من نوعها في مصر، حيث يبلغ إجمالي تمويلها 981 ألف يورو، وتهدف الى اختيار أفضل الشركات الناشئة في مجالات البيئة النظيفة والخضراء، والأعمال الزراعية، والحرف اليدوية، والفنون، والتعليم، والصحة، ومنصات إلكترونية، موضحاً أن المسابقة تتيح للشركات الفائزة الفرصة للنجاح وتسريع النمو، من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 51 ألف يورو لكل شركة.

رئيس الأكاديمية: مسابقة الشركات الناشئة تعد الأكبر من نوعها في مصر

من جانبها، أضافت شيماء هلال المدير التنفيذي لبرنامج تنمية وتطوير ريادة الأعمال، إن الطلبات تُقبل عبر البريد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية اعتبارًا من 15 حتى 29 مايو الجاري، وسيتم تحكيم الطلبات من خلال المرحلة الأولى لتأهيل نحو 50 فريقًا مما ينطبق عليهم الشروط للمرحلة النهائية، والتي تقدم خلالها الشركات المتنافسة عروضًا أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين لاختيار أفضل 16 شركة تفوز بالمنحة.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية تمول العديد من البرامج التي تدعم ريادة الأعمال وتقديم خدمات مالية وفنية للشركات الناشئة القائمة على أفكار مبتكرة تقدم حلولًا لتحديات تواجه المجتمع، وتسهم في بناء الاقتصاد مثل نوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية، ومسرع الأعمال، حيث بلغت اعداد الشركات الناشئة التي تم احتضانها نحو 200 شركة حقق بعضها نموًا في الإيرادات تخطى نسبة 500%.