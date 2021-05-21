تفاصيل التطبيق الإلكتروني لمبادرة «اتكلم عربي» للأطفال من 3 سنوات

أعلنت وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد للأطفال المقيمين في الخارج، يوم الإثنين المقبل، لتعلم الغة العربية، وذلك ضمن مبادرة اتكلم عربي التي أطلقتها الوزارة العام الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.

وأكدت الوزارة أن الهوية المصرية تتضمن أيضا أننا شعب واحد ونحتفل سويا بأعيادنا ومناسباتنا الدينية والوطنية، وهذه هي المفاهيم التي نريد أن تصل لأبنائنا في الخارج، كما أن مبادرة اتكلم عربي ليست مهمة فقط للمصريين بالخارج ولكن أبنائنا في المدارس الدولية يحتاجون لمثل هذه المبادرة للتعريف بثقافتنا وتاريخنا ولغتنا، ويرصد التقرير التالي محتوى التطبيق:

1- تقدم محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز.

2- يعتمد التطبيق بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل عل حدة ومن ثم العمل على تقويتها من خلال إعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

3- تشجيعهم على التحدث باللغة العربية والتحدث معهم عن عاداتنا وتقاليدنا المصرية، ويتضمن التطبيق مشاركة أولياء الأمور مع الأطفال.

4- الاحتفال بأعيادنا ومناسباتنا الدينية والوطنية.