تعرف على تفاصيل استمارة الالتحاق ببرنامج التأهيل للعمل من وزارة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن استمارة الالتحاق ببرنامج التأهيل للعمل فى الوظائف الإلكترونية المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع برنامج الأغذية العالمي، للمشاركة فى المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج، والمساهمة فى توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا والتى من أهمها الاستغناء عن العاملين فى بعض القطاعات.

الفئات العمرية وفرص العمل للشباب

وأكدت وزارة الهجرة، أنه بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تم الإعداد لبرنامج التأهل للعمل بالوظائف الإلكترونية من خلال منصة التعلم الإلكتروني لتعلم المهارات الأساسية والمهنية وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل بالتركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs) بما يعزز فرص الالتحاق بالوظائف فى هذا القطاع، وكذلك تمكين الشباب فى مجال ريادة الأعمال بهذا القطاع وعلى الأخص فى الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة، يوفر البرنامج 1000 فرصة تدريب فى مجال التسويق الإلكتروني وخدمة العملاء.

المهارات الأساسية المطلوبة للعمل في برنامج بداية ديجيتال

وأكدت الوزارة، وجود جزء أساسي لمهارات العرض ومهارات التواصل ومهارات الكومبيوتر الأساسية يتبعه جزء تخصصي ينقسم فيه المتدربون إلى مجال ريادة الأعمال ومجال التأهل للالتحاق بسوق العمل بالشركات والمؤسسات المختلفة، منوهة على أنه يجب إكمال البيانات التالية بشكل صحيح واختيار التدريب المراد الالتحاق به موضحة أنه يوجد جزء إلزامي لجميع المتدربين المقبولين.

وأوضحت وزارة الهجرة لمن يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني، عليه التسجيل من خلال موقع الوزارة.