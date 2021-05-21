«الهجرة» توضح كيفية الاستثمار في البورصة للمصريين بالخارج

من منطلق تشجيع المصريين على الاستثمار في البورصة المصرية وردا على استفسارات أبناء الجالية المصرية في الخارج، حددت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سبل وطرق الاستثمار في البورصة، وذلك بهدف زيادة الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنه يمكن الاستثمار في البورصة المصرية من خلال الاطلاع على كتيب «هنتعلم بورصة» عبر الرابط التالي: https://egx.com.eg/، الذي يمكن من خلاله تعلم كيفية الاستثمار في البورصة ويمد المواطنين بالخارج بكافة المعلومات الخاصة بالبورصة المصرية.

كما يمكن تعلم كيفية الاستثمار في البورصة من خلال زيارة الصفحة الرسمية للبورصة المصرية على فيس بوك عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/.

وكانت مكرم، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات البورصة، افتتحوا جلسة تداول الثلاثاء الماضي، بحضور النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وحنان وجدي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب؛ بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار فى البورصة.

ويأتى هذا التعاون بهدف العمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، مع التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

وأشارت مكرم، إلى أنه وفقًا للبروتوكول فسيتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، كما سيتم تنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وكذا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.