الكشف على 1455 مواطنا مجانا في قافلة طبية بدمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، خلال يومي الأربعاء والخميس، قافلة طبية شاملة، بقرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد، ضمن سلسة القوافل التي يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكل المناطق.

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وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال هذه القافلة، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1455 مواطنا، وتحويل 25 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لـ9 حالات أخرى، منوهًا إلى أنه تم إجراء 446 تحليلا معمليا، و27 أشعة، وإجراء الكشف بالسونار لـ45 حالة.

خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات.. «جميع التخصصات»

وأشار مدير المديرية، إلى أن هذه القوافل تتضمن عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية، ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

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