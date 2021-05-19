قافلة طبية لـ«حياة كريمة» في «دراجيل» بالتعاون مع جامعة المنوفية

نفذت مبادرة «حياة كريمة» قافلة طبية بقرية «دراجيل»، التابعة لمركز الشهداء، في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع جامعة المنوفية، وشملت القافلة عدة تخصصات طبية منها الباطنة والأطفال والعظام، وأنف وأذن، وجلدية، ورمد، وطب الأسرة.

وتأتي هذه القوافل والمبادرات الطبية والتوعوية والتثقيفية تنفيذاً لمحور «تنمية الإنسان»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومن هذا المنطلق تنتشر تلك القوافل التي تقوم بها المبادرة الرئاسية بقرى مركزي أشمون والشهداء.

ومن المقرر أن تنطلق عدة قوافل ومبادرات بقرية «سمادون»، بدائرة مركز أشمون، الأسبوع المقبل، وسيكون من ضمنها قافلة طبية، ومقرها الوحدة الصحية بالقرية، بالإضافة إلى قافلة لتعليم الكبار، وذلك بمدرسة «الشهيد الصاوي» الابتدائية، كما سيتم عقد ندوة توعوية عن الإدمان بمقر مركز شباب «سمادون»، وذلك في نفس اليوم.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ كل محاور مشروعات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة، مؤكداً أن كل أجهزة الدولة تولي اهتماماً كبيراً لهذه المشروعات، مشدداً على أن جامعتي المنوفية والسادات بمحافظة المنوفية، يقدمان كل الدعم لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلي مشاركتهما في المبادرات الصحية التي يجري تنفيذها في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجاناً للمستفيدين من القوافل الطبية.

وأضاف «ربيع»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل يجري علي قدم وساق لبناء 4 مجمعات خدمية وأمنية وصحية وزراعية في كل وحدة محلية بقرى مركزي أشمون والشهداء، ضمن المبادرة الرئاسية، موضحاً أن كل مجمع خدمي ستكون به وحدة محلية، ومجموعة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المدن، والمجمع الزراعي يشمل جمعية زراعية ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية، والمجمع الصحي سيكون به وحدة صحية أو مركز صحي ووحدة إسعاف، والمجمع الأمني سيكون به نقطة شرطة وسجل مدني ونقطة إطفاء.