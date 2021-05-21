هالة زايد عن استلام أول دفعة مواد خام لتصنيع لقاح كورونا: حدث تاريخي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن استقبالها أول دفعة من مواد تصنيع مليوني جرعة من لقاح سينوفاك ضمن جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حدث تاريخي، إذ يعتبر أولى خطوات تصنيع لقاحات كورونا في مصر وأفريقيا.

وأضافت زايد، في لقاء مع مراسل فضائية «إكسترا نيوز»: «وقعنا عقدين مع الشركة وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع العقود، وهما عقد تصنيع وأخر لنقل التكنولوجيا، وذلك لتمكين مصر مستقبلا من إنتاج المواد الخام في مصر».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «العقد ينص على إنتاج 40 مليون جرعة في أول عام لتغطية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للدول الإفريقية، وتم توقيع العقد بين شركة فاسكيرا وشركة سينوفاك، كما استقبلنا اليوم نصف مليون جرعة تامة الصنع من لقاح سينوفارم، كجزء من عقد لاستيراد 40 مليون جرعة، وقد استلمنا 3 مليون جرعة منها، من ضمنها 1.5 مليون جرعة كهدية من حكومة الصين الشعبية».

ونشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لاستقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني.

واستقبلت وزيرة الصحة والسكان، 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن الطائرة نفسها، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.