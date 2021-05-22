أماكن عرض فيلم نيكولاس كيدج الجديد Grand Isle في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الأكشن Grand Isle، بطولة نيكولاس كيدج، وتدور أحداث الفيلم حول أب شاب يتعرض للاتهام بارتكابه جريمة قتل، ويجب أن يثبت براءته من خلال ليلة مظلمة للغاية من الأحداث المروعة.

فريق عمل فيلم Grand Isle

أبطال فيلم Grand Isle نيكولاس كيدج، أوليفر تريفينا، بياتريس هيرنانيدز، روب مارس، داني لو بوير، تراي تايسر، والمخرج هو ستيفن إس. كامبينيلي، والفيلم من تأليف ريتش رونات، وايفر وليم جلاه.

أماكن عرض فيلم Grand Isle بالسينمات

الفيلم يُعرض في سينمات نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما كايرو فيستفال، سينما صن سيتي، سينما سيني بلكس جرين بلازا.

وتعرض السينمات المصرية أيضا أفلاما أخرى، وهي فيلم المغامرات Fast & Furious9، وهو الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة وتدور أحداثه حول «سايفر» الذي يتلقي المساعدة من «جاكوب»، شقيق «دوم» الأصغر وذلك بهدف تنفيذ خطة انتقام من شقيقه وفريقه، وفيلم Seance الذي تدور أحداثه حول فتيات تنخرط في طقوس سحرية من أجل استحضار روح طالب سابق متوفى، وذلك يجعل حياتهن جميعا في خطر.

وأيضا يتم في السينمات عرض عدد من الأفلام العربية التي تم عرضها في موسم عيد الفطر، وأبرزها فيلم «ثانية واحدة» الذي يدور حول شاب يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب، و«ديدو» الذي تدور أحداثه حول ديدو الذي يتم تحويله هو وأصدقائه لعقلات أصبع مما يضعهم في عدد من المواقف الكوميدية، وأيضًا فيلم «أحمد نوتردام» الذي تدور أحداثه حول مجموعة من جرائم القتل تتم من قبل قاتل مجهول، ويكتشف صحفي تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام)، فينفذ خطة مع فتاة لاستدراج القاتل.