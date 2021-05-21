ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة» لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق «ممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية ثم يقوم المذكور بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية»، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.