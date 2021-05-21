محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، وتابع معدلات التنفيذ التي بلغت 97% وفي المجمع المكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان.

جاء إنشاء المجمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030 .

بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع وتابع أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجري تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق، ثم تابع تنفيذ أعمال الرصف، واستمع إلى شرح من المهندس الاستشاري للمشروع ومسئولى التنمية الصناعية لأهم الأعمال التي يجرى تنفيذها ونسب التنفيذ كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع وأعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواعيد الزمنية ،ت

وفى سياق متصل، اجتمع المحافظ بمسئولى هيئة التنمية الصناعية لاستعراض الموقف التنفيذى الحالى للمجمع الصناعي والتشديد على سرعة نهو الأعمال وتلافى الملاحظات قبل التسليم من الشركات المنفذة معلنا تقديمه كافة سبل الدعم للمشروع الذى توليه الدولة اهتمام كبيرا .

وأكد محافظ أسيوط على سرعة استكمال المرافق وكافة الخدمات بالمجمع والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق لافتًا إلى أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية والذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية.

وأعلن تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق ، موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

رافقه خلال الجولة، العميد المهندس عمرو رياض مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لترفيق المناطق الصناعية والمهندس عمرو يحيى مدير ادارة المشروعات بهيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد عادل مدير مشروع المجمع الصناعى بهيئة التنمية الصناعية والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب رئيس مركز أبنوب ومسئولي الشركات المنفذة للرصف والمرافق بالمجمع.