ضبط 113 قضية مخدرات وتنفيذ 51583 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «40 قطعة سلاح ناري، بحوزة 32 متهما»، وذلك على النحو التالي:

- 6 بنادق آلية.

- 4 بنادق خرطوش.

- طبنجة.

- 29 فرد محلي.

- 138 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 5 خزن متنوعة.

- 159 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 51583 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 5346 محكوما عليهم وذلك على النحو التالي:

- 182 حكم جناية.

- 16507 أحكام حبس جزئي.

- 3623 حكم حبس مستأنف.

- 23252 حكم غرامة.

- 8019 مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 113 قضية مخدرات، بإجمالي 113 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 8٫830 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫482 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫526 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الهيدرو وزنت 1٫500 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 540 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 275 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 201 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 20 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرامات.

كمية من مخدر فرجينيا وزنت 20 جراما.

1624 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا 8 وقائع سرقة سيارات.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 26 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 192 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27671 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.