خطوات تسجيل رقم تأميني لأول مرة وطرق الاستعلام عنه

يحتاج عدد كبير من المواطنين لتسجيل رقم تأميني لهم للحصول على التأمينات، فهو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش، على أن يكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

وتقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر البوابة الإلكترونية التابعة لها تشمل المواطنين المؤمن عليهم، أو أصحاب الأعمال التي تشمل عدد من الخدمات المختلفة أو أصحاب المعاشات أو القائمين بالصرف أو غير المصريين، والاستعلام عن الرقم التأميني.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها نستعرض خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة على النحو التالي:

في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل، يذهب إلى أقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب، وفي حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به، أما في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن الرقم التأميني للمواطن يتم الإتصال على الخط الساخن رقم 16217، أو اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا.

ـ الضغط على خانة الخدمات.

ـ اختيار خانة خدمات المؤمن عليهم، ثم قم بالضغط على خانة الخدمات التأمينية.

- اختيار خانة خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على خانة ​​بدء الخدمة.

- كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، والاسم الأول للأم الخاصة بالمواطن الراغب في الحصول على الخدمة.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على خانة إرسال الطلب.

- يظهر الرقم التأميني للمواطن.