مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يعقد أولى جلساته

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، أولى جلساته بتشكيله الجديد، اليوم، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضم التشكيل الجديد للهيئة اللواء جمال عوض "رئيسًا لمجلس الإدارة"، سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي "ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، محمد عطية الفيومي "ممثل اتحاد الغرف التجارية"، نديم إدوارد إلياس "ممثل اتحاد الصناعات المصرية"، أمين مبروك عبدالتواب "ممثلا عن أصحاب المعاشات"، عمر محمد حسن، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة.

واستهل رئيس الهيئة لقاءه بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة وعرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة، والتي تم عرضها على القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، فضلاً عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل على تحسينها في الوقت الراهن، لحين الانتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستحقين.

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّ هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، إذ يتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.