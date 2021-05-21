«الداخلية» تضبط 1247 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، من خلال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات، عن ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 4 أطنان لحوم مجمدة «فاسدة»، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، 1.4 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط 17.04 طن «مخللات» بدون بيانات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، 15 طن «سكر حر» معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة وبدون مستندات «مجهولة المصدر»، بحوزة المدير المسؤول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية؛ لاستيلائه على 13٫258٫818 جنيهًا من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وضبط 1٫5 طن «سكر تمويني، و360 عبوة زيت تمويني» مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء، 28 طن «أعلاف حيوانية» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط 10 أطنان «أعلاف حيوانية» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

وضبط 10 أطنان «أسمدة زراعية» محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية، 13465 وحدة ألعاب نارية «محدثات صوت» محظور تداولها بالأسواق «مجهولة المصدر»، بحوزة مالك مخزن لتجارة الخردوات بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، و14077 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.