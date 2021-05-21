فتح مراكز شباب أسيوط أمام الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة فتحت عددا من مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة، تسهيلا على المواطنين للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا.

محافظ أسيوط يؤكد على الدور المجتمعى لمراكز الشباب

وأشاد محافظ أسيوط بالمبادرة التي تعكس التكامل والتعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطنين، مؤكدا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب المنتشرة داخل نجوع وقري ومدن المحافظة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته.

ولفت إلى أن شبابنا هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية، ووجه المحافظ مسئولي مديرية الشباب والرياضة وعلى رأسهم اللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة بأسيوط بضرورة استعداد كل مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة من أجل خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

وأوضح اللواء عصام سعد أن المواطنين الراغبين في التسجيل عليهم التوجه لأي مركز من مراكز الشباب المنتشرة بربوع المحافظة للتسجيل في المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).