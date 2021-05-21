«المنشآت الفندقية»: تطعيم العاملين في فنادق القاهرة والجيزة قريبا

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة طالبت فنادق القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية بحصر أعداد العاملين لديها وإرسالها للغرفة حتى يتسنى للغرفة مخاطبة وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتجهيز الأمصال الخاصة بكورونا لتطعيم العاملين في أقرب وقت تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الخاصة بالإسراع في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

تطعيم ما يقرب من 100 ألف عامل

وأضاف لـ«الوطن» أن عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتي بدأت أوائل الشهر الماضي بالجرعة الأولى من مصل كورونا تسير بوتيرة متسارعة وقاربت على الانتهاء، حيث تم تطعيم ما يقرب من 100 ألف عامل حتى الآن، مشيرا إلى أن الانتهاء من عمليات التطعيم سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، كما سيوصل رسالة طمأنة للدول المصدرة للسياح بأن المدن المصرية آمنة صحيا وخالية من فيروس كورونا ما يرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر.

التطعيم إجباري

وأشار الشاعر إلى أن عملية تطعيم العاملين «إجبارية» وليست اختيارية وأنها تهدف في الأساس إلى الحفاظ على حياة العاملين بالقطاع السياحي والنزلاء في آن واحد، لافتا إلى أن العامل الذي يرفض دون أية أسباب طبية الحصول على التطعيم فلن يعمل بأي وظيفة يكون بها تعامل مباشر بينه وبين السائح أو النزيل، وذلك بصفة مبدئية لحين إصدار قانون أو لائحة توضح العقوبات على الرافضين للحصول على التطعيم.

ومن جهتها قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء تسير بصورة جيدة وبمعدلات سريعة وهناك تنسيق تام بين مسؤولي وزارة الصحة والسكان، ووزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية، للانتهاء من تطعيم كل العاملين في أقرب وقت.