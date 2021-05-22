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حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | السبت 22 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يكون عدد كبير من الصدقات ويحب التحديات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

 حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

 

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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