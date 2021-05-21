نحت صور المشاهير في مهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة

حرصت الفنادق السياحية بمدينة الغردقة علي تنظيم مهرجان البطيخ على الشواطئ وحمامات السباحة بمشاركة النزلاء من المصريين والأجانب، ونحت عدد من الشيفات وجوه المشاهير ولاعبي كرة القدم على البطيخ، ما لاقي قبولا وإعجابا من قبل النزلاء وسط إقبال كبير على تناول البطيخ وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة من وزارة الصحة.

وقال محمود هباش، شيف عمومي بأحد الفنادق، إن 12 شيفًا شاركوا في مهرجان البطيخ، وتم استخدام ما يقرب من طنين من البطيخ، كما حرص الشيفات على نحت وجوه المشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم على البطيخ من الخارج وعلى رأسهم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وميسي نجم الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني.

ولفت إلى الإقبال غير العادي على المهرجان خاصة مع توافد الآلاف من النزلاء على شواطئ الغردقة لقضاء إجازة الصيف تزامنًا ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح حسني شوقي مسؤل بأحد الفنادق، أن فكرة مهرجان البطيخ جاءت كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة حيث تخلق هذه الأفكار جو من البهجة والمرح خاصة في ظل توقف الحفلات الغنائية بسبب الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا.

وأشار إلى انتعاش حركة السياحة بفنادق الغردقة حيث وصلت نسبة الإشغالات إلى 50% وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشارك السائحون الأجانب وخاصة الروس الذين يعشقون البطيخ في المهرجان وسط مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حيث يتم تنظيم المهرجان على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.