فنادق الغردقة تستقبل أول فوج سياحى روسي بالورود «صور»

استقبلت فنادق الغردقة أول فوج سياحى قادم من روسيا عبر رحلة طيران جوية لمطار القاهرة، بالورود، والمشروبات والعصائر، ورحب العاملون بعودة السائحين الروس بعد توقف دام أكثر من خمسة سنوات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة حرارة النزلاء والتنبيه بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق السياحية استقبلت عدد من السائحين الروس بعد توقف دام أكثر من خمسة سنوات بالورود والعصائر كنوع من الترحاب، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء بنسبة تشغيل 50 % وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة.

وأكد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة استعدادات الفناق لإستقبال السياحة الروسية ومن المتوقع وصولها بأعداد كبيرة عقب فتح حركة الطيران بين روسيا والمدن السياحية المصرية، مشيدا بجهود الدولة المبذولة في القطاع السياحي بعودة الرحلات السياحية بعد اتفاق الرئيسين السيسي وبوتين علي إستئناف الرحلات بين روسيا ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ، والذي سيساهم فى انتعاش و تنشيط القطاع السياحى بعد انقطاع دام لأكثر من 5سنوات .

وأشار إلى أن عدد من فنادق الغردقة بدأت تتلقى حجوزات ابتداء من اول يونيو حيث أعلنت شركة Yamal airlines الروسية عن بداية رحلاتها من موسكو الى الغردقة وشرم الشيخ بدء من بداية شهر يونيو القادم .

كانت الحكومة أعلنت عودة الطيران الروسى بشكل كامل لمصر بما فى ذلك الطيران لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ بناءا على اتصال هاتفى تم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتن.