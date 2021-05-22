10 شروط من أجل إعارة موظفي الحكومة للخارج.. منها موافقة كتابية

يحلم العديد من الموظفين خصوصا موظفي الحكومة بالعمل في الخارج ضمن الإعارات الخارجية، وهو الإجراء الذي يتطلب العديد من الشروط، حيث ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخصوصا مادة 56، قواعد إعارة الموظف والتي تأتي كالتالي:

معلومات وشروط إعارة الموظف بالخدمة المدنية

1- ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد إعارة الموظفين.

2- موافقة كتابية من الموظف بعد قرار من السلطة المختصة بإعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج.

3- تحدد مدة الإعارة بحسب القرار الصادر.

4- يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

5- يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة.

6- تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

7- لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً.

8- لا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

9- تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة.

10- تكون الإعارة مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

ونصت المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016: «يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة».