تطعيم العاملين في الشواطئ والفنادق بمرسي مطروح بلقاح كورونا

وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مديرية الصحة بتوفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي، على أن تكون الأولوية للعاملين بالفنادق أو الشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم، عقب صدور قرار من إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء باعادة فتح جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار العدوى والحفاظ على صحة العاملين والمصطافين في مرسي مطروح والساحل الشمالي.

نداء لأهالي مطروح بالحصول علي لقاح كورونا

وناشد محافظ مطروح جميع الأهالي في مطروح بالتوجة لأقرب مركز للحصول علي لقاح كورونا لحماية أنفسم والوقاية من الوباء المنتشر في جميع دول العالم، فى ظل توفير الدولة جميع اللقاحات بوفره في مراكز التطعيم بمطروح، مشيدا خلال لقائه الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح ،اليوم، الجمعة، بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى العلمين المركزى، وسيدى برانى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان لما له من أثر فى تطوير منظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين شرق وغرب مطروح.

فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم لقاح كورونا في مرسى مطروح

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه بدء من الغد سيكون هناك فرق ثابتة ومتنقلة لتوفير لقاح كورونا، لجميع المواطنين، بنطاق المحافظة، والمرور على الجهات الحكومية، والتى بدأت بتطعيم العاملين بها مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع توافر التطعيمات وتخزينها ونقلها بالطرق السليمة والأمنة، بالإضافة إلى أنه جارٍ الإعداد لدخول مطروح في المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما سيكون له أهمية فى تطوير منظومة الصحة وتيسير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة لأهالى المحافظة بعد تخصيص وزارة الصحة مستشفي في شرق مطروح بالساحل الشمالى مستشفي العلمين النموذجى، ومستشفي غرب مطروح، مستشفى براني المركزي، لتوفير الخدمات الصحية الشاملة ضمن منظمة التأمين الصحي الشامل.