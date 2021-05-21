شاب ينهي حياته شنقا في الغربية: انفصل عن زوجته

أنهى شاب في العقد الثالث من عمره، حياته شنقا داخل مسكنه بقرية العمارة، مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز.

وتبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر، صنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة، وعقب ذلك أُصيب بحالة نفسية سيئة، ودخل في اكتئاب حاد، ما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا.

تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وفي وقت سابق، انتحر شاب شنقا داخل منزله بقرية المخزن بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، كما كلفت المباحث معرفة الأسباب الحقيقية للانتحار.