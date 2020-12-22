«شنق نفسه في المروحة».. ظروف أسرية وراء انتحار شاب برأس غارب

تخلص الشاب «م. ن» من حياته منتحراً، حيث شنق نفسه بمروحة السقف داخل غرفته بشقته بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر وذلك هروبا من مشاكله وظروفه الأسرية.

وطبقا لرواية جيرانه أن والدته أقبلت على خلع والده منذ عام مضى وسافرت للزواج في بلد آخر و يغيب والده عن المنزل بالأيام، ولاحظ الجيران أن الشاب دائما في عزلة وبدون عمل، وعندما غاب لفترة فاضطر الجيران لكسر باب الشقة بالاتفاق مع والده تليفونيا فوجدوه معلقا بسقف الغرفة منتحراً.

وأمرت نيابة رأس غارب بدفن جثة الشاب «م. ن» الذي تم العثور عليه مشنوقا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر واستلم والده جثمانه وشيع أقاربه جثمانه في مدافن رأس غارب وسط حزن على شاب في ريعان الشباب.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية برأس غارب على جثة شاب مشنوقا داخل شقته السكنية بعمارات الكمين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يدعي «م.ن» 22 عاما، وأكد مصدر أمني أنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث وأنها واقعة انتحار وتم انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين مباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتلقيه بلاغا من مباحث شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، بالعثور على جثة شاب يدعى «م. ن»، 22 عاما، داخل شقته السكنية بعمارات الكمين مشنوقا في سقف الغرفة وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.