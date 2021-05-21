عاجل.. انهيار شقيق سمير غانم بعد دفن جثمانه: «زفيته عريس» (صوة)

دفن منذ قليل جثمان الفنان سمير غانم في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل وسط حضور عائلته، وبعد دفن الجثمان مباشرة خرج شقيق الفنان سمير غانم منهارا، وتحدث بكلمه عنه أمام الحضور فقال: «زفيته عريس، حب الناس دا كله رايحله، ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمه».

ولم يتمالك نفسه من البكاء، وبكى جميع من حوله متأثرين بالكلمات التي قالها عن الفنان الكبير سمير غانم.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا، مساء أمس الخميس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي وخلل في وظائف الكلى.

وحضر جنازته، اليوم، عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد حماقي ويسرا وعمرو سعد وماجد المصري ووفاء عامر وروجينا ولبلة والهام شاهين وعدد كبير من الفنانين.