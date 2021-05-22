في ذكراه.. قصة الأنبا باخوميوس المشرع الرهباني المعروف بـ«أب الشركة»

يحيي الأقباط الأرثوذكس، خلال صلواتهم اليوم السبت، ذكرى وفاة الأنبا باخوميوس المعروف بـ«أب الشركة»، في منظومة الرهبنة القبطية، والذي يوافق ذكرى وفاته اليوم بحسب السنكسار الكنسي، وهو الكتاب الذي يقرأ في صلوات الأقباط ومقسم حسب أيام السنة القبطية.

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن اليوم يوافق 14 من شهر بشنس لعام 1737 قبطي، وفي مثل هذا اليوم من سنة 64 قبطي الموافق 348 ميلادي، توفي الأنبا باخوميوس «أب الشركة»، في منظومة الرهبنة القبطية.

ويذكر السنكسار، إن الأنبا باخوميوس من مواليد الأقصر، وكان أبواه من عبدة الأصنام فتركهما وترهبن عند القديس بلامون ومكث تحت طاعته عدة سنين أتقن فيها أمور الرهبنة جيدا، قبل أن يؤسس شركة رهبانية فاجتمع عنده عدد وفير من الرهبان فشيد لهم جملة أديرة وجعلهم تحت نظام واحد في شغل اليد وأوقات الطعام والصلوات وجعل لكل دير رئيسا وكان يمر عليهم جميعا من أقصي أسوان وأدفو ودوناسة إلى آخر الصعيد من الجهة البحرية.

وأشار السنكسار إلى أنه لم يكن يسمح الأنبا باخوميوس لأحد من رهبانه أن يصير قسا حتى لا يتزاحموا علي الكهنوت وتضيع الغاية المقصودة من العبادة والبعد عن العالم وكان يدعو لكل دير كاهنا علمانيا يقدس به ولما أراد البابا أثناسيوس أن يرسمه قسا هرب منه، وأقام رئيسا علي الشركة أربعين سنة.

والأنبا باخوميوس، المعروف بـ«أب الشركة» (292-346)، أنشأ أول أديرته في عام 323 ميلادي، وعند وفاته كان أسس تسعة أديرة للرهبان، وديرين للراهبات، وكان إجمالي عدد هؤلاء الرهبان والراهبات نحو عشرة آلاف، كما يُعد الأنبا باخوميوس هو أول مشرّع رهباني.

وكانت الفكرة لديه هي أن يضع قانون جهاد روحي مشترك يستطيع جميع الرهبان أن يُتمموه ويُبلّغوه، ثم يُشجعهم بعد ذلك أن يرتقوا في جهاداتهم لمقامات أعلى، كل بحسب اشتياقاته وقدراته.