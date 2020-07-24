في ذكراهن.. تعرف على قصة "أوفيمية وتكلا ومرثا" بحسب السنكسار الكنسي

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الجمعة، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار استشهاد القديسات "أوفيمية، وتكلا، ومرثا"، بحسب الاعتقاد المسيحي.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 17 أبيب لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 304 ميلاديا، استشهدت القديسة "أوفيمية"، التي وُلِدَت بمدينة خلقيدونية من أبوين تقيين، وترعرعت على محبة التقوى والفضيلة، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين في أيام الإمبراطور دقلديانوس، قبض عليها بروكسوس والي آسيا الصغرى، مع بعض المسيحيين وأمرهم بأن يذبحوا للآلهة، فرفضوا، فعذبوهم وطرحوهم في السجن، أما أوفيمية فعذبها الوالي حتى الموت، وتم بناء كنيسة على اسمها في مدينة خلقيدونية بعد انقضاء زمان الاضطهاد.

ويذكر السنكسار، أنه في مثل هذا اليوم أيضا عام 303 ميلاديا، استشهدت القديستان تكلا ومرثا من إسنا، على يد الوالي "أريانوس".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.