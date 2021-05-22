تبدأ صباح اليوم.. السكة الحديد تعلن تشغيل عربات مميزة لركاب الصعيد

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر من صباح اليوم السبت، في تشغيل خدمة جديدة لركابها من خلال ضم عربات مميزة لبعض القطارات، ضمن حرص الهيئة الدائم على تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد بالكامل، بهدف تقديم خدمات مميزة لمختلف الركاب المسافرين عبر قطارات الهيئة.

التفاصيل الكاملة للخدمة الجديدة التي تقدمها السكة الحديد

وكشفت هيئة السكة الحديد جميع تفاصيل العربات المميزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، وهي كالتالي:

- تشغيل القطار رقم 702 «ركاب» الواسطي / المنيا، بداية من الواسطي في تمام الساعة 6:15 صباحا، ويصل محافظة المنيا في الساعة 9:00 صباحا.

- تشغيل القطار رقم 701 «ركاب» المنيا / الواسطي، بداية من محافظة المنيا في تمام الساعة 3:45 مساء، على أن يصل الواسطي في الساعة 6:40 مساء.

- تشغيل القطار رقم 704 «ركاب» من محافظة المنيا إلى محافظة سوهاج، يبدأ من المنيا في تمام الساعة 5:00 صباحا، على أن يصل محافظة سوهاج في تمام الساعة 9:05 صباحا، ونبهت هيئة السكة الحديد أن هذه الخدمة لا تتوفر خلال أيام الجمع والعطلات.

- تشغيل القطار رقم 703 «ركاب» من محافظة سوهاج إلى محافظة المنيا، يبدأ من محافظة سوهاج في تمام الساعة 1:35 مساء، على أن يصل محافظة المنيا في تمام الساعة 5:50 مساء، وأكدت هيئة السكة الحديد أن هذه الخدمة لا تتوفر خلال أيام العطلات والجمع.

وزير النقل: خسائر فادحة في إيرادات السكة الحديد

وفي سياق آخر كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد عن وجود خسائر فادحة داخل إيرادات السكة الحديد، وذلك منذ ظهور جائحة كورونا تحديدا في شهر مارس لعام 2020، وأشار «الوزير» إلى أن إقبال الركاب على استقلال القطارات أصبح ضئيل جدا، حيث يصل نسبته إلى 50%.