السكة الحديد في أسبوع.. تعديل وإيقاف بعض القطارات وغرامات على الركاب

كان الأسبوع الجاري مليء بالأحداث على مستوى قطاع قطارات السكة الحديد، سواء بإيقاف وتعديل بعض القطارات، أو قرارت مهمة من جانب هيئة السكة الحديد، «الوطن» تستعرض أبرز وأهم أحداث الأسبوع التي تهم مختلف ركاب القطارات.

إيقاف وتعديل بعض قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل وإيقاف بعض القطارات بشكل مؤقت على الوجهين البحري والقبلي، ومنهم إيقاف بعض القطارات مؤقتا على الوجه البحري بداية من صباح اليوم الجمعة، وهم أصحاب أرقام «1152، و1153، و1156، و1157، و1202، و133، و1204»، وفي الوجه القبلي، أصحاب أرقام «166، 167، 1187، 1188، 1005، 832، 776، 777، 706، 711».

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد هذه القطارات على الوجه البحري بداية من بعد غدا الأحد «35، 36، 1203، 949، 936، 2008، 1008»، وعلى الوجه القبلي تم تعديل القطارات أصحاب أرقام «1007، 718، 81، 163، 975».

غرامات فورية على الركاب في حال عدم ارتداء الكمامة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنه يتم تنفيذ إجراءات احترازية مشددة داخل مختلف المحطات وقطارات السكة الحديد، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أنه سوف يتم تطبيق غرامات فورية مادية تقدر بـ 50 جنيها على مختلف المخالفين لتعليمات الهيئة في عدم ارتداء الكمامة سواء داخل القطارات أو المحطات.

10 محظورات من السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تنفيذها للعديد من الإجراءات من أجل عودة الانضباط مرة أخرى في منظومة النقل بالقطارات، مع تقديم خدمة مميزة لجميع ركاب المسافرين عبر مختلف خطوط السكة الحديد، سواء على الوجه البحري أو الوجه القبلي، وأكدت على تطبيق 10 محظورات سواء داخل المحطات أو قطارات مترو الأنفاق، والتي يأتي من أبرزها تحذير الصبية من إلقاء الحجارة على القطار أثناء سيره، مع التزام قائدي المركبات بتعليمات المرور من أجل تجنب وقوع الحوادث.