«حماة الوطن» يثمن جهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بغزة

يثمن حزب حماة الوطن، جهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في وقف نزيف الدم بقطاع غزة، وذلك بصدور قرار رسمي برعاية مصرية بوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مما يؤكد دور مصر الكبير والمحوري في ملف القضية الفلسطينية.

وأكد الحزب أن القيادة السياسية فتحت الباب للقوى السياسية «مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقيه شباب الأحزاب»، لتقديم الدعم إلى أشقائنا في قطاع غزة ودخول أكبر قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى القطاع، وهذه هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأشقاء في غزة.

وتقدم الحزب، في بيان له، بالشكر لأعضاء وكوادر حزب مستقبل وطن، على المجهود الكبير والجهود العظيمة التي قاموا بها والتي ساهمت في دعم القافلة إلى الفلسطينيين.

وأضاف الحزب أن مبادرة الأحزاب السياسية هي استكمال لما بدأته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمه دعما يقدر بنحو 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة.