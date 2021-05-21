12 معلومة عن فيروس كورونا الذي تنقله الكلاب.. يصيب الشعب الهوائية

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت نتائجها أمس الخميس في دورية «الأمراض المعدية السريرية» عن نوع جديد من فيروس كورونا منشأه الكلاب، لعدد من الباحثين الأجانب، وأجريت في أحد مستشفيات ماليزيا، ليكون هذا هو النوع الثامن من الفيروس الذي يعد «كوفيد 19» أحد أنواعه.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن هذا الفيروس، وفق الدراسة المنشورة، التي تداولت نتائجها عدد من وسائل الإعلام العالمية:

1- بحسب عدد من الباحثين فإن النوع الجديد من فيروس كورونا يُعتقد أنه نشأ في الكلاب.

2- الدراسة أجريت على مرضى دخلوا المستشفى للعلاج جراء التعرض لالتهاب رئوي في ماليزيا.

3- في حالة التأكد من ذلك الاكتشاف سيكون ذلك ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.

4- تم فحص عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

5- ظهر أن ثمانِ عينات معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن خمسة أعوام كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

6- نتائج الدراسة تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر.

7- بحسب الباحثين فإن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل الفيروس الجديد بين البشر.

8- بحسب الدراسة فمن المحتمل أن يكون الفيروس موجودا في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

9- تلقي نتائج الدراسة الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

10- بهذا الكشف يصبح ذلك ثامن نوع من فيروس كورونا، الذي توجد منها سبعة أنواع معروفة تسبب أمراضا للإنسان.

جدير بالذكر أنه توجد أربعة أنواع من فيروس كورونا، التي تسبب نزلات برد عادية للبشر، وثلاثة تسبب أمراض «سارس»، وهي (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) و«ميرس» (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) و«كوفيد-19».