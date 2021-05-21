اليابان توسع حالة الطوارئ وتوافق على لقاحين جديدين قبل أولمبياد طوكيو

وسعت اليابان، اليوم، حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد ساعات من موافقتها على استخدام لقاحين آخرين ضد الفيروس في محاولة لاحتواء زيادة مقلقة في الإصابات بالفيروس، قبل تسعة أسابيع من افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

ووافقت اليابان على إنتاج واستخدام لقاحي موديرنا وأسترازينيكا، وقالت وزيرة الصحة اليابانية نوريهيسا تامورا، إن اللقاحين الجديدين سيساعدان في تسريع عمليات التطعيم.

وأعطت اليابان جرعة واحدة أو أكثر من اللقاح لحوالي 5 ملايين شخص، أو4% فقط من السكان، باستخدام لقاح فايزر الذي تمت الموافقة عليه في فبراير الماضي.

ويُنظر إلى طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل أسرع على أنه مفتاح لقدرة اليابان على احتواء انتشار الفيروس التاجي سوءًا، خاصة أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن كورونا في اليابان، والتي يبلغ عددها 12000 تقريبًا، حدثت منذ فبراير الماضي، بينما وصل عدد مرضى كوفيد 19 الذين يعانون من حالة خطيرة إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.

وتسمح حالة الطوارئ لحكام المقاطعات في اليابان، بمطالبة المتاجر والمؤسسات العامة بإغلاق أو تقصير ساعات العمل، إلا أنه لا وجود لإغلاق قسري للمحلات والمؤسسات في اليابان، وقد توسعت حالة الطوارىء من النقاط الساخنة في أوساكا وطوكيو في أواخر أبريل إلى مناطق أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، وتغطي حاليًا 42% من سكان اليابان.

وأعلنت الحكومة اليابانية اليوم، قرارا بإضافة أوكيناوا، الأرخبيل الجنوبي الذي يستضيف معظم القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليابان، إلى حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد المقبل.

رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتطعيم 36 مليون نسمة قبل أولمبياد طوكيو 2020

وتعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، بإنهاء تطعيم ما يقرب من 36 مليون نسمة من كبار السن في البلاد بحلول نهاية يوليو، عندما تقام الألعاب، ومع ذلك، وجد مسح حكومي شمل 1741 بلدية صدر الأسبوع الماضي أن حوالي 15 بالمئة منها لن يكونوا قادرين على الوفاء بالموعد النهائي.

بعد إطلاق اللقاح المحلي في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، ستفتح الحكومة اليابانية يوم الإثنين المقبل مواقع تطعيم جماعي في اثنتين من أكبر المناطق الحضرية في البلاد، طوكيو وأوساكا، بهدف إعطاء اللقاحات لما يصل إلى 15 ألفا من كبار السن يوميًا، وستستخدم هذه المواقع جرعات لقاح موديرنا.

قالت وزارة الصحة بعد الموافقة على اللقاح، إن جرعات أسترازينيكا لن يتم توزيعها على مواقع التطعيم العامة في وقت قريب، وسوف تستمر الهيئة التنظيمية في فحص المخاطر وإرشادات الاستخدام للقاح بسبب تقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة.

اتفقت اليابان على حوالي 364 مليون جرعة لقاح، بما في ذلك 50 مليون جرعة من لقاح موديرنا من خلال عقد مع شركة «تاكيدا» للصناعات الدوائية ومقرها طوكيو، و120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، و194 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر، وتتطلب اللقاحات الثلاثة جرعتين.