السيسي ينعى سمير غانم: ترك ميراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان سمير غانم، الذي رحل أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان».

أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.

رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان pic.twitter.com/QObqgfDbNv — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 21, 2021

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بسبب مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير سمير غانم، الذي قدم أعمالًا مميزة، أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، أجرى تغييرًا على خريطة الحياة مسلسلات «دراما»، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.