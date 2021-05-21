«السيسي ينقذ أهل غزة» يتصدر تويتر: أم الدنيا تحقن الدماء.. شكرا مصر

تصدر هاشتاج «#السيسي_ ينقذ_ أهل_ غزة» تريند موقع «تويتر» بعد دخول اتفاق الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيز التنفيذ برعاية مصرية، بعدما شهد قطاع غزة الأيام الماضية تصعيدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت أعداد كبيرة من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، من مختلف الدول العربية، عن فرحتهم بهذا الإعلان ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، موجهين الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده للتوصل لهذا الاتفاق.

حيث كتب خالد المرزوقي: «أم الـدنــيا تـحـقن الدماء، شكراً مصر العظيمة»، وكتب آخر باللغة الإنجليزية: «بعد الانتصار ندعو كل الفلسطينيين إلى التوحد وتجاهل الماضي وراء ظهورنا، والاستماع إلى مصر وقائدها وحده، وصناديق الانتخابات هي التي تحسم كل شئ بأصوات الفلسطينيين، وسنراقب».

وكتب متابع أخر باللغة الإنجليزية: «أنا فخور بكوني مصري. نحن ندعم فلسطين وشعبها مصر أم الدنيا»، وكتب آخر موجها التحية للرئيس السيسي: «مال ودواء وعلاج مصابين واستنفار أطقم طبية وفتح المعبر ووقف لإطلاق النار، شكرا فخامتك»، وعلق آخر: «هذا حجم هو مصر الحقيقي، شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونعم الحليف والمنقذ».

وعلقت سارة الشلقاني: «الليلة عيد غزة بدأت تكبيرات العيد داخل القطاع لحظة بدء سريان وقف إطلاق النار بوساطة مصر، الله يرحم من استشهدوا، ويصبر أهلهم، ويشفي الجرحى».

وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن 232 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا، قُتلوا وأصيب أكثر من 1900 في القصف الجوي، وقالت إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 160 من الفصائل الفلسطينية.

وبعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.