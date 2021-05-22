حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الدلو بالغموض، مما يجعله جذاب للجنس الآخر، كما أنه كتوم لا يبوح بأسراره بسهولة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم و من المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في الانطلاق والاقتراب ممن تحب وتتعاون مع الجميع.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.