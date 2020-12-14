الشناوي: تجسيد "القصبجي" من أهم الأدوار في حياة أحمد راتب

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه كانت هناك محاولات من بعض المخرجين على المراهنة على الفنان أحمد راتب كبطل في بعض الأعمال الفنية، ولكن لم تُكلل بالنجاح، لافتًا إلى أن أحمد راتب كان له أسلوبه في الكوميديا، وهو الكوميديا الهادئة، وليس الكوميديا الزاعقة، وهو ما كان يطلبه الجماهير في تلك الفترة.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن أحمد راتب من أبرز الشخصيات التي برع وتألق في تجسيدها حينما جسد شخصية الملحن الكبير محمد القصبجي، التي جسدها من خلال دوره في مسلسل "أم كلثوم"، وقامت ببطولته الفنانة صابرين مع نخبة كبيرة من ألمع النجوم منهم كمال أبو رية ورشوان توفيق وحسن حسني، وهو أهم الأدوار في حياة أحمد راتب.

وتابع أن دور الفنان أحمد راتب في هذا المسلسل مازال عالقًا في أذهان الكثير خاصة في الدول العربية، لافتًا إلى أنه شاهد الكثير من المحبين لأحمد راتب خارج مصر، "الناس كانت أول ما يدخل تجبله عود على أنه محمد القصبجي بجد، وفيه ناس كانت مقتنعة أنه هو محمد القصبجي الحقيقي ومتخفي في شخصية الفنان أحمد راتب من كثر تألقه وإتقانه للدور".

وولد أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949. بدأ التمثيل عندما كان لا يزال طالبًا في المدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل في الكلية، لكنه لم يكمل الدراسة بها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي حصل منها على درجة البكالوريوس.

وعمل أحمد راتب في عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: (واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان)، ورحل عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016.