عاجل.. مصرع أب ونجله وإصابة عامل سقطوا في خزان صرف صحي بقنا

لقى أب ونجله مصرعهما، وأصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، إثر سقوطهم في أثناء حفر خزان للصرف الصحي داخل منزل بمدينة قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور 50 عاما، وابنه مصطفى 30 عامًا، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بمنزلهما الكائن في شارع المركز.

وتبين أن الأب ونجله، سقطا في خزان للصرف الصحي، بجوار منزلهما في أثناء عملية الحفر، بالمشاركة مع آخرين، فيما أصيب شخص آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامةلمباشرة التحقيقات.