نائب محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالحوامدية

بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية والمرور الميداني لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة، تابع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها بدائرة مركز ومدينة الحوامدية، اليوم الأربعاء، يرافقه المهندس مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركة المنفذة لأعمال مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية «الشيخ عتمان»، للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها، ونسب التنفيذ، وإزاله أي معوقات تعترض المشروع.

وشدد نائب المحافظ بتكثيف العمل بالمحطة، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، لسرعة الأنتهاء من الأعمال، ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتفقد نائب المحافظ قرية «الشيخ عتمان»، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية، والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمدينة الحوامدية بتفقد عبارة ركاب الحوامدية، للاطمئنان على أنتظام العمل بها، وتشغيلها وفق المعدلات المقررة، ومتابعة أعمال السور الجديد لكورنيش النيل، بجوار عبارة الركاب.