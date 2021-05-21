من شحنات اللقاح للمواد الخام.. مصر تتقدم دول المنطقة في مكافحة كورونا

لا تتوانى القيادة السياسية في الحفاظ على صحة الشعب المصري، عبر سعيها الدئوب في الحصول على لقاحات فيروس كورونا لمختلف الشركات والدول الكبرى، بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيهه لإرسال هدية كانت عبارة عن مستلزمات طبية وقائية إلى دولة الصين في بداية فبراير 2020، حيث أمر الرئيس بإرسال مساعدات طبية بلغت 10 أطنان على متن الطائرة المتجهة إلى الصين، لإجلاء المواطنين المصريين، كبناء لجسر من التواصل مع دولة محورية استفادت منه مصر مستقبلا.

16 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبالها شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، هدية من الصين، إلى مصر، وكانت الأكبر بين الشحنات التي تسلمتها مصر من الصين، وجائت في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين لتعزيز سبل التعاون ومواجهة فيروس كورونا.

11 ديسمبر 2020

استقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة ساينوفارم الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من الإمارات إلى الشعب المصري.

وبمجرد وصول دفعة اللقاحات؛ وجّه الرئيس السيسي، بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا، من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية سينوفارم مجانا.

وهو ما أكدته الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، عقب وصول الشحنة، قائلة: «مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان 100%».

20 مارس 2021

أعلنت وزيرة الصحة، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، هدية من الصين، وتقرر لها خضوع الشحنة الجديدة للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بحسب «سكاي نيوز».

22 مارس 2021

قال لياو لي تشيانج السفير الصيني بالقاهرة، إنَّ الصين تعمل مع مصر بروح التضامن والتكافل، وخير دليل على ذلك، هو وصول دفعة ثانية من جرعات لقاح فيروس كورونا، هدية من الصين لمصر، والهدية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف أنَّ الصين شريك وصديق قوي لمصر، وفي يوم 22 فبراير الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الصيني، مؤكدا أن الصين على أتم الاستعداد لمواصلة تعزيز التعاون بين الصين ومصر ودعمها في مواجهة هذه الجائحة.

25 أبريل 2021

كشف السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، في مؤتمر صحفي سابق، أنه من المقرر أن تصل إلى مصر دفعة جديدة، قريبا، من اللقاح الصيني، مقدرة بنحو 400 ألف جرعة لقاح، لافتا إلى أن الـ400 ألف جرعة لقاح ستكون هدية من الحكومة الصينية لمصر.

وأضاف السفير الصيني أنه ستصل أيضا نحو 500 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني إلى مصر قريبا؛ لكنها مشتراة من قبل الحكومة المصرية، في إطار التعاون بين البلدين ودعم الجهود الداخلية في مواجهة كورونا.

1 أبريل 2021

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا، بمطار القاهرة الدولي، كأول دفعة تصل مصر، ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

ووجهت وزيرة الصحةوالسكان المصرية، الشكر لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بوصول أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى مصر ضمن اتفاقية كوفاكس.

24 أبريل 2021

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة خلال أيام، للبدء في تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

حيث كشفت في مؤتمر صحفي، عن توقيع اتفاقيتين بين شركة «فاكسيرا» المصرية لإنتاج اللقاحات، وشركة «سينوفاك» الصينية للمستحضرات الحيوية، من أجل تصنيع لقاح كورونا في مصر، مؤكدة أن الاتفاقيتين سينتج عنهما تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا محليا، بهدف تغطية احتياجات مصر وإفريقيا.

13 مايو 2021

وصلت الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس» إلى مطار القاهرة الدولي، وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الشحنة التي تسلمتها مصر تبلغ مليون و768 ألفًا و800 جرعة.

21 مايو 2021

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

واستقبلت وزيرة الصحة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت «زايد» إلى أن خطوة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر هي خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول في القارة الإفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.