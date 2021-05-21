عاجل.. النيابة العامة تأمر بإحالة موظفين بمصر للطيران ومالك شركة سياحة للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة موظفيْنِ عمومييْنِ -ضابط اتصالات بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، وضابط مبيعات بمكتب الشركة الأخيرة بالغردقة- و«مالك شركة سياحة» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الموظفيْن باستيلائهما بغير حقٍّ على أموالٍ بالشركة محل عملهما بطريق التحايل، واشتراك مالك شركة السياحة معهما في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة.

وجمع أحد الموظفيْن بيانات وكلمات مرور بطاقات «المسافر الدائم» الخاصة ببعض عملاء الشركة الصادرة منها، واستغلها الآخر في تحويل النقاط المجمعة بها إلى تذاكر سفر بقيمة ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا، بتزويره في مُحرَّرات الشركة الإلكترونية بإثبات رغبة أصحاب البطاقات في شراء تذاكر على خلاف الحقيقة، ثم أمدَّ الموظفان مالكَ شركة السياحة بتلك المعلومات، فانتحل بدوره شخصيات أصحاب البطاقات وتواصل مع «خدمة عملاء شركة مصر للطيران» بتلك الصفات المنتحلة، وتمكنوا بذلك من بيع تذاكر السفر وتحصيل قيمتها وتقاسموها فيما بينهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وما ثبت من نتائج فحص أعمال الموظفيْن العمومييْن من قِبل اللجنة المشكلة من «شركة مصر للطيران للخطوط الجوية»، وما تبين من مُحادثات هاتفية مسجلة «بمركز اتصالات الشركة» تضمنت انتحال صاحب شركة السياحة صفات العملاء المجني عليهم، وكذا رسائل صوتية قدمها أحد المجني عليهم وردت إليه من أحد الموظفيْن المتهميْن عبر تطبيق واتس آب أقرَّ فيها بارتكابه الواقعة، وقد أكدَّ المتهمان صحةَ صوتيهما بتلك التسجيلات.

ورصدت «إدارة البيان بمكتب النائب العام» ما تم تداوله من أخبار حول الواقعة تُوحي بأن الموظفيْن العمومييْن المحاليْن ضابطان بإحدى الجهات الأمنية على غير الثابت في الأوراق؛ إذ إنهما موظفان بالشركة محل عملهما.

وهذه المناسبة فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافة إلى تحري الدقة فيما يُنشر حول تلك الوقائع وغيرها عنوانًا ومتنًا، والالتزام بأخذها من مصادرها الرسمية.