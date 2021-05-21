رابط الموقع الإلكتروني لسكان المدن الجديدة وأهم الخدمات المقدمة

في إطار التيسير على سكان المدن الجديدة، وتنفيذا لتوجهات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقعا إلكترونيا لخدمة سكان المدن الجديدة، وفقا لما صرح به الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبعد إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقع الإلكتروني، يسعى الكثيرون إلى استخدامه، لذا تستعرض «الوطن» في السطور ال’تية رابط الموقع الجديد الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأبرز الخدمات التي يقدمها لسكان المدن الجديدة.

رابط موقع سكان المدن الجديدة

ويمكن الدخول على الموقع الجديد لسكان المدن الجديدة من خلال هذا الرابط «nuca-services.gov.eg» لخدمة سكان المدن الجديدة.

الخدمات التي يقدمها موقع سكان المدن الجديدة

بدأ تشغيل موقع الخدمات التي يقدمها موقع سكان المدن الجديدة تجريبيا، ويقدم العديد من الخدمات التي يمكن قضائها من خلاله منها:

يُقدم الموقع خدمات متنوعة بعدد 40 خدمة كمرحلة أولى، وتشمل خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المباني.

يقدم الموقع خدمات تراخيص التشغيل، وخدمات المرافق والتنمية وغيرها.

يهدف موقع سكان المدن الجديدة إلى تسهيل الحصول على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيا، وإتاحة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع، ومنافذ فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية، مما يسهل عمليات الدفع وقضاء المصالح في فترة زمنية قصيرة، كما يساهم في تخفيض الزحام بالمراكز التكنولوجية لأجهزة المدن.

وحول هذا الموقع، قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الموقع يوفر إمكانية رفع المستندات المطلوبة للخدمة، مما يُساهم في التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي.

وأشارت نبيل، إلى أن الموقع يوفر خاصية الاستعلام عن المخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيا، بالإضافة إلى الاستعلام عن الطلبات المُقدمة، وإرسال استفسارات لأجهزة المدن الجديدة.