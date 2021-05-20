موعد التطبيق الرسمى لاشتراطات البناء الجديدة داخل المدن

تحلّ اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ولا على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومع بداية مايو، جرى الإعلان عن التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، داخل عدد من المدن.

ويتساءل عدد من المواطنين داخل المدن التي لم يطبقها بها الاشتراطات الجديدة، عن موعد التطبيق الرسمي، كي يتمكنوا من عمليات البناء، بعد توقفها لعدد من الأشهر.

وجاءت الإجابة وفقا لمجلس الوزراء، أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، إلى جانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

أما ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، وطلاء واجهات العقار شرط أساسي في الحصول على رخصة بناء.

ووفقا لاشتراطات البناء الجديدة، لا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، إلى جانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

وتشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

لن تسمح اشتراطات البناء الجديدة بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

سيكون هناك دور لنقابة المهندسين وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، حيث يتم إرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

وتسري اشتراطات البناء الجديدة على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي للحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.