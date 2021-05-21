التصريح بدفن جثتي أب وابنه ضحيتي خزان الصرف الصحي بقنا

أمرت النيابة العامة في مركز قفط، بدفن جثتي أب ونجله لقيا مصرعهما داخل خزان صرف صحي بمنزلهما، وأصيب آخرون معهما في تلك الواقعة.

وتعيش مدينة قفط حالة من الحزن الشديد، لوفاة الأب وابنه، خلال عمليات حفر خزان صرف صحي، لنظرا لسيرتهما الطيبة، مطالبين الحكومة والمحافظة بسرعة الانتهاء من عمليات الصرف الصحي في المدينة، حتى يبتعد المواطنون عن خزانات المنازل الخطرة في عمليات الحفر وأعمال دق الياسون، الذي يُلزم استخدام الكهرباء، والتي تودي بحياة العاملين في ذلك.

ويستعد المئات من الأهالي لتشييع جثماني الأب وابنه ضحيتي خزان الصرف الصحي، بعد قرار النيابة بدفنهما.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع «عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور 50 عاما، وابنه مصطفى 30 عامًا»، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بمنزلهما الكائن في شارع المركز، فيما أصيب «محمود. ص، وأرميا صلاح، 35 عامًا».

وتبين من تحريات المباحث أن الأب ونجله سقطا في خزان للصرف الصحي، بجوار منزلهما في أثناء عملية الحفر، بالمشاركة مع آخرين، فيما أصيب شخصان آخران، وجرى نقلهما إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي كلفت مفتش الصحة بكتابة تقرير طبي حول الجثتين وأسباب الوفاة.