عاجل.. وزيرة الصحة: عيادات متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاح كورونا

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مدى إمكانية فتح مراكز لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مراكز الشباب والنوادي، مشيرة إلى أن هناك فرق بين هذا النوع من الحملات القومية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبين الحملات القومية للتطعيمات العادية أو حملة فيروس سي.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه سيتم عمل عيادات متنقلة لتطعيم أصحاب المعاشات أثناء ذهابهم لاستلام المعاشات، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من يصرف معاشه من البنوك أو البريد، «هنعمل عيادات متنقلة ولكل اللي جاي يقبض معاشه هنديله اللقاح، دول أهالينا من كبار السن».

وردت وزيرة الصحة والسكان، على سؤال الإعلامي «يعني بمجرد ما ييجوا يصرفوا المعاش هيطعموا بدون ما يسجلوا»، فقالت: «إحنا اللي هنسجلهم، لأن أصحاب المعاشات كبار السن وممكن ميكونش عندهم إمكانيات للتسجيل، هييجي يصرف المعاش هنسجله على السيستم ونعطيله اللقاحات».

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتطعيم 100 ألف من المشرفين على امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل.

وتابعت: «سيتم أيضًا تطعيم القائمين على امتحانات الجامعات المصرية سواء أعضاء هيئة تدريس أو العاملين الذين سيشرفون على الامتحانات، وسيكون بنهاية أغسطس تطعيم 100% من المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات، عشان الطلاب يرجعوا المدارس تاني، فيه طلاب حتى الآن مشافتش مدرسة منذ سنتين، إحنا فيه 2.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إخراجهم من هيئة الدواء وتم بدء استخدامهم أول إمبارح وهناك المزيد من الجرعات».