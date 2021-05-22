هالة زايد عن قافلة غزة: ساعدنا 22 دولة إفريقية وجاهزون لدعم كل الدول

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أصبحت حاليا دولة عملاقة، والوزارة جاهزة لاتخاذ أي قرارات من قبل القيادة السياسية، لمساعدة كل دول العالم، وليس دول المنطقة فقط، لافتة إلى أن مصر أول دولة إفريقية قدمت مساعدات في مجال كورونا لـ22 دولة إفريقية.

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «كنا جاهزين لمساعدة غزة بعد 24 ساعة من الاعتداء، وتم إرسال الخطة إلى القيادة السياسية، وهناك 35 طنا من المساعدات كانت جاهزة، والأطقم الطبية تدربت وأصبحت جاهزة يوم العيد، وكانت سيارات الإسعاف عند معبر رفح من أول يوم العيد علشان مصر عظيمة والقيادة السياسية عندما تتخذ أي قرار في أي وقت سنكون جاهزين».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر وتوجيهات من القيادة السياسية، وصورة مصر تغيرت، وحتى منظمة الصحة العالمية أشادت بما تفعله مصر، وأكدوا أنهم مستعدون لتقديم أي دعم فني لمصر فورا لأنها تغطي احتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 677 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 184373حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 250391 من ضمنهم 184373حالة تم شفاؤها، و14559حالة وفاة.