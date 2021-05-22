عمرو عبدالجليل: بتمنى الموت وبفكر في اعتزال الفن (فيديو)

أعرب الفنان عمرو عبدالجليل، عن رضاه عما قدمه من أعمال خلال مشواره الفني، لافتا إلى أن قدم أكثر من 100 عمل فني استطاع بها أن يثبت نفسه.

وأضاف «عبدالجليل»، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «ten»، أنه بعد تلك الرحلة أصبح يفكر في الراحة، مؤكدا أنه يتمنى الموت ومتصالح مع نفسه في هذا الأمر ولا يخاف من الموت.

وأشار إلى أنه رغم تلك الشهرة التي حققها إلا أنه يعيش حياته سعيدة هادئة، وكل ذلك نتيجة حالة الرضا بالله وعدم الجرى خلف جني الأموال، قائلا: «الحمد لله عايش مبسوط ومرتاح البال ومبشغلش بالي بالفلوس لأني متأكد أن رزقي على ربنا».

وأوضح الفنان عمرو عبدالجليل أن كل عمل يقدمه يأخذ منه جهدا كبيرا وتفكيرا، في حين أن العمل لا يضيف له إلا الشخصية الجديدة التي يقدمها، لافتا إلى أن أكثر الأعمال التي استفاد منها هو فيلم «حين ميسرة» الذي قدمه للجمهور في الشكل الكوميدي، لأنه لم يكن أحد يتصور أنه سيقدم عملا كوميديا في يوم من الأيام.

عمرو عبدالجليل: أفكر في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء

وكشف الفنان عمرو عبدالجليل، عن رغبته في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء، قائلا: «بفكر كل فترة والتانية إني اعتزل الفن».

ولفت إلى أنه أصبح يشعر بحالة من الملل من كثرة «الدوشة ووجع الدماغ»، لافتا إلى أن كل تفكيره خلال تلك الفترة هو في كيف يعيش في هدوء واستقرار.

وأردف أنه يحب المسرح كثيرا، لكنه لم يجد العمل المناسب الذي يقدمه رغم كثرة الأعمال التي عرضت عليه.

وأكد أنه لا يوجد ما يعرف باسم دور كبير أو دور صغير، ولكن يوجد دور مميز يثبت الفنان فيه نفسه، ودور غير مميز.