مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة.. قتل عمرو عبدالجليل

شهد مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة، أحداثا مثيرة، إذ دبرت«غزال»، غادة عبدالرازق، خطة للتخلص من «صبحي»، عمرو عبدالجليل، بمساعدة «علي مأمون»، شريف سلامة، بعدما أعطته كيس من الهروين، ليقتله الآخر بسلاح ناري.

مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة

شهد مسلسل لحم غزال الحلقة 30 والأخيرة، كشف أمر «غزال» إذ قامت بتسليط مجموعة من الخارجين عن القانون، لخطف «أشرف» زوجها وتهديده بالقتل حال رفضه إعطائها الأموال.

أخبر«أشرف»، «غزال»، بأن الأموال في شقة قديمة بحي منطقة بولاق، لتذهب الأخيرة للشقة للبحث عن الأموال، لتجد كم هائل من الأموال.

قامت «غزال»، بالاتفاق مع«علي مأمون»، لقتل «صبحي»، بعدما أعطته كيس مخدرات لتأخذه وتربط يده وتخبره بأنه سيمون بعد قليل، إذ قام «علي»، بقتله بالسلاح.

انتهى مسلسل لحم غزال، نهاية سعيدة إذ استطاعت غزال استعادة ابنها مجددًا بعد الخروج من السجن، بعدما ألقى القبض عليها وتعيش في بيروت.

مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.